Сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали в общественных местах 9 активно больных коронавирусом в минувшие выходные.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

«Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе МВД.

Minval.az