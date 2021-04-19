В результате обстрела сепаратистов в Донбассе в воскресенье, 18 апреля, погиб старший солдат 128 отдельной закарпатской горно-штурмовой бригады Давид Шартава, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

«Вследствие вражеского огня погиб боец ​​128 отдельной горно-штурмовой бригады — старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение «, — говорится в сообщении.

По данным издания Новинарня, Давид (Дато) Шартава — боец из Тбилиси, который пришел к ВСУ в составе Грузинского легиона и воевал на Донбассе с первых лет.

Minval.az