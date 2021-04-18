Первый полет вертолета-дрона Ingenuity («Изобретательность»), прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), который должен был состояться еще 11 апреля, теперь планируется совершить на Красной планете в понедельник, сообщило NASA.

«NASA планирует не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего марсианского вертолета Ingenuity примерно в 3:30 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении, которое приводит «ИНтерфакс».

При этом указывается, что данные о первом полете поступят на Землю через несколько часов после его завершения.

Во время полета марсоход Perseverance будет получать и ретранслировать на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

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