В США в возрасте 51 года скончался рэпер Black Rob (Роберт Росс). Музыкант запомнился композицией Whoa, записанной в 2000-х годах.

Артист находился в больнице в Атланте, где лечил заболевание почек. В Сети даже появилось видео с просьбой помочь рэперу с оплатой счетов за лечение и условия пребывания. Однако медики не смогли спасти Росса. О смерти рэпера сообщил его коллега из Bad Boy Records Марк Карри, пишет «Лайф» со ссылкой на The Sun.

Настоящее имя Черного Роба — Роберт Росс. Он родился в июне 1968 года в Нью-Йорке. Первый альбом выпустил в 2000-м году. Сингл с названием Whoa! успешно покорил чарт Billboard Hot 100.

Minval.az