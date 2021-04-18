Никол Пашинян сознательно играет с чувствами людей. Об этом на своей странице в телеграмме написал Левон Кочарян, сын второго президента Армении Роберта Кочаряна, ссылаясь на визиты Пашиняна в регионы.

«Он ходит по регионам, лжет простым людям, обещает вещи, прекрасно зная, что это невозможно, сознательно играет с чувствами людей, осмеливается приближаться к могилам наших мальчиков, которые погибли по его же вине.

Пашинян похож на безнадежного наркомана, который готов на все, чтобы получить очередную дозу. Он готов лгать своим близким, обещать золотые горы людям лишь для того, чтобы получить желаемое», — написал Левон Кочарян.

Minval.az