Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Сайбалы Агдамского района.
Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Сайбалы Агдамского района.
Дата: 2021/04/18 13:08
Раздел: Наша жизнь
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