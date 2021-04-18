Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит +10+13, днем +19+24 градуса, в Баку – ночью +11+13, днем +20+22 градуса.

Атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем – 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых местах есть вероятность молний и картковременных дождей. Будет дуть западныйный ветер. Температура воздуха ночью составит +10+15, днем +24+29 градусов, в горах – ночью +7+12, днем +15+20, а в некоторых местах +23+25 градусов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az