Накануне, 17 апреля примерно в 20 часов на территории под названием Эрги дюзю в Агдамском районе пасший овец Ариф Гулиев подорвался на мине, ему ампутировали левую ногу.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Гулиев госпитализирован, он находится под врачебным контролем в Агджабединской районной больнице.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сказал по данному вопросу, что с учетом таких возможных происшествий граждане не должны без разрешения, в обход контрольных постов посещать территории, которые освобождены от оккупации, но еще не полностью очищены от мин.

«В противном случае возможны такие трагические случаи», — цитирует Захидова АПА.

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