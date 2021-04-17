В Азербайджане совершена кража из дома брата депутата Милли Меджлиса.

Инцидент произошел в одном из частных жилых домов, расположенных в центре Агсуинского района, передает Репорт.

Так, житель района, брат депутата Милли Меджлиса Таира Керимли — Фахраддин Керимли обратился в районное отделение полиции с заявлением о краже антикварного самовара и электрических кабелей из принадлежащего ему дома.

«Я уехал в Баку, а вернувшись, обнаружил, что нас обокрали. Похищен антикварный самовар, оставшийся нам от деда», — отметил Ф.Керимли.

По факту совершения кражи задержан житель Агсу, ранее судимый Эльчин Эйвазов.

Расследование продолжается.

Minval.az