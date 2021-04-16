Государственная пограничная служба (ГПС) предотвратила контрабанду в Азербайджан через государственную границу 4 кг 758 гр веществ, напоминающих наркотики, 718 сильнодействующих веществ и 14 841 лекарственного препарата.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, 12 апреля на пограничном КПП «Шихлы» при досмотре автомобиля марки «MAN» (99-CY-071), за рулем которого находился законно приехавший из Грузии в Азербайджанскую Республику гражданин Азербайджана Ахмедов Ниджат Мамед оглу (1992 г.р.), был обнаружен и изъят 14 841 лекарственный препарат без акцизных марок.

14 апреля на участке погранзаставы погранотряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС вблизи села Имамвердили Бейлаганского района был задержан житель Агджабединского района Рагимов Джахандар Тахир оглу (1994 г.р.). При нем были обнаружены и изъяты 4 кг 758 гр наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению и привлечению к уголовной ответственности заказчика наркотиков был задержан житель Агджабединского района Оруджев Эльшад Орудж оглу (1999 г.р.).

По фактам возбуждено уголовное дело, задержанные привлечены к ответственности в качестве обвиняемых и арестованы решением суда. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.



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