Транзит по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличился на 51%. По данным Госкомстата Грузии, в январе-марте текущего года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 9811 миллионов кубометров газа, что на 12,8% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам 46,3% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южнокавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 4 539,8 млн кубометров газа, что на 51,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Minval.az