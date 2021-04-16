Представители корпорации Google согласились обозначить входящие в Курильскую гряду острова российской территорией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Василия Пискарева.

«Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации», — сказал чиновник. По его словам, сотрудники Google согласились с доводами российской стороны, а также запросили у нее дополнительные материалы по этому вопросу.

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