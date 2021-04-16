Президент Украины Владимир Зеленский предрек Крыму и неподконтрольной Киеву территории Донбасса судьбу хуже Чернобыля. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства.

По словам Зеленского, Крым и Донбасс не будут счастливы без Украины. Он привел в пример Абхазию и Приднестровье, где нет «научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Люди уезжают оттуда, потому что там нет счастья, уверен украинский лидер.

«Следовательно, это будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто «мертвые» регионы, к сожалению», — описал Зеленский будущее Крыма и Донбасса.

Он добавил, что «люди на местах» должны понять, что они украинцы, и должны хотеть быть в Украине.

«Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут «жемчужиной у моря». Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины», — заключил Зеленский.

Minval.az