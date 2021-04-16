В Кремле надеются убедить Анкару в неправильности позиции по Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 16 апреля.

Песков выразил надежду на то, что Москва со временем способна убедить турецкую сторону в правильности своей позиции по крымскому вопросу.

«Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Minval.az