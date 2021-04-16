Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, переговоры состоятся в апреле в Москве.

«Это первое такое мероприятие. Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем», — цитирует БелТА слова Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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