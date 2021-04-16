По поручению президента Ильхама Алиева построены жилые комплексы для вынужденных переселенцев.

Об этом на передаче «Социальный час», выходящей в эфир в «Facebook» Министерства труда и социальной защиты населения, сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что в этом году инвалидам Отечественной войны и семьям шехидов будет предоставлено в нескольких жилых комплексах 3000 квартир: «В то же время начато строительство частных домов. В прошлом году гражданам было предоставлено 790 частных домов, а в этом году предусмотрено строительство 450 частных домов. Уже сделано обращение в соответствующие организации для предоставления этим лицам земельных участков. Работа продолжается, строительство начнется в ближайшее время».

Minval.az