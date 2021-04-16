На 81 году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист Азербайджана, режиссер Эльдар Гулиев.

Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960-1966 годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсах Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии «Азербайджанфильм».

В 1969 году вышел фильм кинорежиссера «В этом южном городе». В 1977 году за фильм «Бухта Радости» получил Государственную премию Азербайджанской ССР. В 1979 году снял фильм «Бабек», получивший всемирную известность. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Низами».

В 1987 году стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии «Дебют».

Был профессором кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Эльдар Гулиев — сын композитора Тофига Гулиева, отец сценариста Нармины Гулиевой.

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