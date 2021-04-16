«Дети могут быть скрытыми переносчиками COVID-19. В первые дни пандемии они заражались редко. А сегодня тысячи детей во всем мире инфицированы этим опасным вирусом».

Об этом заявила педиатр-неонатолог Центрального таможенного госпиталя Айгюн Садыхова.

Она отметила, что дети по-прежнему продолжают общаться друг с другом в парках и на детских площадках.

«Учитывая, что они могут заразиться друг от друга и быть скрытыми носителями, мы можем сказать, что дети играют активную роль в распространении инфекции. Поэтому сегодня очень актуален вопрос защиты наших детей от COVID-19», — цитирует Садыхову АПА.

По словам врача, чтобы дети не заразились вирусом, необходимо обратить внимание на укрепление их иммунитета. Сон в первую очередь важен для укрепления иммунной системы. Дети должны ложиться спать в одно и то же время каждый день и хорошо высыпаться. Также нужно уделять внимание пище.

Minval.az