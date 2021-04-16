МИД Азербайджана ответил на высказывания премьер-министра Армении Н.Пашиняна в парламенте этой страны.
Выступая 14 апреля в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями, отметили в МИД.
«Ни одно из высказываний Н.Пашиняна не заслуживает содержательного комментария. Хотели бы лишь объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжёлого поражения, языком поэзии, к которому он обратился. Как говорил Гусейн Джавид:
«А будет кто недостойный,
От Родины нашей урвать возжелав,
Знай: недолго ждать,
Чтоб ниц он пал пред ней», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.