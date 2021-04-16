МИД Азербайджана ответил на высказывания премьер-министра Армении Н.Пашиняна в парламенте этой страны.

Выступая 14 апреля в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями, отметили в МИД.

«Ни одно из высказываний Н.Пашиняна не заслуживает содержательного комментария. Хотели бы лишь объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжёлого поражения, языком поэзии, к которому он обратился. Как говорил Гусейн Джавид:

«А будет кто недостойный,

От Родины нашей урвать возжелав,

Знай: недолго ждать,

Чтоб ниц он пал пред ней», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Minval.az