В Азербайджане выявлено еще 2 317 случаев заражения коронавирусом, 2 109 человек вылечились, 36 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 294 211 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

257 942 человека вылечились, 4045 скончались, число активных больных — 32 224.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 14 207 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

За прошедший период проведено 3 068 679 тестов.

Minval.az