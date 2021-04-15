В Азербайджане выявлено еще 2 317 случаев заражения коронавирусом, 2 109 человек вылечились, 36 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 294 211 фактов заражения коронавирусной инфекцией.
257 942 человека вылечились, 4045 скончались, число активных больных — 32 224.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 14 207 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.
За прошедший период проведено 3 068 679 тестов.