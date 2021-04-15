В Стамбуле на борту самолета авиакомпании Tunisair на рейсе в Тунис подрались две пассажирки, вылет был задержан на 5 часов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Шокирующий инцидент был снят на камеру рейса TU216 компании Tunisair в аэропорту Стамбула в Турции перед вылетом в международный аэропорт Тунис-Карфаген в Тунисе», — говорится в сообщении.

В авиакомпании заявили, что драка пассажиров привела к пятичасовой задержке, поскольку взлет борта пришлось отложить.

На кадрах ролика видно, как две женщины толкаются и бьют друг друга, когда бортпроводник пытается провести пассажира дальше по проходу салона самолета.

Minval.az