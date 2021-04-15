Возможное введение новых санкций против России со стороны США не способствует проведению встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена. Так информацию МИТ о санкциях, которые должны ввести в четверг, 15 апреля, прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно», — сказал он.

Песков добавил, что организовать встречу в ближайшие несколько недель не получится. «Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии анализа», — сказал Песков.

Он отказался детально комментировать «сливы» информации о санкциях в американские СМИ. «Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона», — сказал он.

«Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы», — сказал представитель Кремля.

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