Никол Пашинян вчера пришел в парламент в не очень трезвом состоянии, даже его товарищи по команде не отрицали этого в частных беседах. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Это было видно не только из его неадекватных, противоречивых заявлений и поведения. Вчера он не только нацелился на бывших, но и противоречил самому себе. Например, Пашинян сказал, что глава Генштаба Оник Гаспарян не говорил на 4-ый день войны о том, что в течение 2-3 дней необходимо предпринять меры для ее прекращения. Между тем, в интервью радиостанции «Свобода» 16 декабря 2020 года, отвечая на вопрос, Пашинян не стал отрицать того, что тогдашний начальник Генштаба Оник Гаспарян сказал ему об этом», — отмечает «Грапарак».

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