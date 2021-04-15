Фонд «YAŞAT» продолжает осуществление нового проекта для родившихся после Отечественной войны детей шехидов.

Как сообщили в фонде, в рамках проекта фонд возместил необходимые расходы новорожденного ребенка еще одного нашего шехида – дочери Камрана Казимова Камраны. С этой целью матери новорожденной было передано денежное пособие в размере 1000 AZN, а на имя новорожденного ребенка шехида в банке будет открыт депозитный счет, на который будет перечислено 5000 манатов от суммы, собранной за счет пожертвований в Фонд. На эту сумму будут регулярно начисляться проценты, и после того, как ребенок достигнет 16-летнего возраста, он сможет снять накопленную сумму со своего счета.

Отметим, что по договору, заключенному между банком и матерью, в некоторых необходимых случаях мать сможет раньше обналичить эти средства. Также мать может перевести эту сумму в любую валюту.

Напомним, что для обращения в Фонд YAŞAT создан портал yashat.gov.az.

Ссылка для ознакомления с отчетностью фонда: https://yashat.gov.az/report/tableau

Функционирует и колл-центр фонда «8110».

Minval.az