Ученые выявили у переболевших COVID-19 детей редкие неврологические патологии, которые тяжело распознать на ранних этапах, пишут «Известия» со ссылкой на российских врачей.

Так, ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, в ходе которого специалисты с помощью МРТ зафиксировали неврологические отклонения у 38 детей.

Отмечается, что четыре пациента умерли от патологий ЦНС, еще у четырех детей выявили тромбоишемическую болезнь, тогда как один ребенок пережил инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.

«У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита», — подтвердила врач-невролог детской клиники «Медси» Оксана Загилова.

Она пояснила, что подобные нарушения возникают из-за того, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови (гипоксемии), а также нарушений кроветворения (гомеостаза).

Это, по словам эксперта, приводит к образованию тромбов, что впоследствии может стать причиной инсульта или инфаркта.

Врач-инфекционист Елена Белова добавила, что поражения ЦНС также могут быть вызваны мультивоспалительным синдромом.

«При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации», — рассказала эксперт.

Вместе с тем российские врачи крайне редко выявляют случаи осложнения у детей, переболевших COVID-19. По словам, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова в течение года специалисты зафиксировали около тридцати случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей.

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