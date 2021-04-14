Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщила кинокомпания «Централ Партнершип», которая станет дистрибьютором новой картины. Информацию распространяет «Медуза».

Съемки фильма начнутся в Бостоне летом 2021 года. Главные роли сыграют Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались») и Гаррет Хедлунд («Несломленный»).

Адаптацией сюжета займется Тиффани Полсен, сценаристка романтической комедии «Пара на праздники» с Эммой Робертс. Среди продюсеров фильма — Винсент Ньюман, который спродюсировал комедию «Мы — Миллеры».

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