Армения сегодня для России как чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Армения сегодня для России как чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Дата: 2021/04/14 20:27
Раздел: Мнения
Просмотров:
221
»У Украины есть ряд отраслей, в которых мы можем быть полезны для Азербайджана».
Вчера СМИ распространили принятое сопредседателями МГ ОБСЕ обширное заявление.
В Армении на фоне внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном, военными и оппозицией, объявлено о проведении
«Открытие выставки военных трофеев в Баку многих «девушек» повергло в состояние шока.
Азербайджан представил часть военных трофеев, захваченных в ходе второй Карабахской войны, в новом Музее военных трофеев в
Армянских военнопленных не провели по улицам Баку, как когда-то пленных солдат Вермахта по улицам Москвы, а вернули Еревану в целости и сохранности
»Парк Военных Трофеев четко демонстрирует, что из себя представляет война, и я рад, что она окончена.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы, был очень открытым и интересным.
«Сегодня у нас была отличная конференция.