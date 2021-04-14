Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должны стать основой прочного мира в регионе. Об этом в среду сообщило агентство БелТА.

«Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, — сказал Лукашенко по итогам переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. — Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе».

Глава государства отметил, что его позицию знают и в Азербайджане, и в Армении. «Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден: со стороны моего друга и брата никакого сведения счетов, мести не будет», — заявил президент.

В свою очередь Алиев отметил, что Азербайджан нацелен на укрепление доверия в отношениях с Арменией. «Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий, — сказал Алиев. — Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном».

Minval.az