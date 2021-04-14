Потребители в Азербайджане в I-ом квартале 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 216,1 млн манатов, сообщили в Госкомитете по статистике.

«В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-марте 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,2% или на сумму 216,1 млн манатов», — сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 45,5%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В 2020 году потребители в Азербайджане приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов.

Minval.az