Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в среду на заседании парламента, что первый президент Левон Тер-Петросян предлагал ему вернуть оккупированные территории Азербайджану еще летом 2018 года.

«Я раскрою секрет, что сказал мне первый президент (Тер-Петросян — ред.) во время нашей встрече в июле 2018 года. Цитирую: «Земли уже должен дать». В обмен на что? Почему? Как? Представление первого президента, во всяком случае, сформированное в тот день, не выходило за эти рамки, все остальное вопрос оценки», — сказал Пашинян.

Minval.az