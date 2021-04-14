15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на южный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью будет 10-12, днем 18-21, в Баку ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем-50-55 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 20-25, в горах ночью 0-5, местами 8-10, днем 10-15, местами 18 градусов тепла.

Minval.az