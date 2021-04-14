Завершена 1–я часть ремонтно–восстановительных работ 14-километровой (с 16-го по 30-й километр) новой автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, уже завершены работы на 14-километровой дороге из Сумгаита через поселок Джейранбатан в направлении дорожной развязки перед «ВАЗ».

Демонтируются и заменяются бетонными перегородками кривые рельсовые опоры, установленные на путепроводе 14-километрового участка магистрали, где проводятся ремонтно-восстановительные работы.



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