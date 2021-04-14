В армянском истеблишменте видны некоторые признаки и слабые идеи, связанные с пересмотром политики в отношении Турции.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в выступлении на состоявшейся вчера в Университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«Неоднократно говоря об этом во время конфликта, я даже отмечал, что совершенно неприемлемо и странно, что такая маленькая, бедная и слабая страна, как Армения, выдвигает территориальные претензии к такой большой и сильной стране, как Турция. Они были настолько подчинены своим идеологическим догмам и настолько туркофобия стала государственной политикой, что они даже потеряли чувство реальности. Насколько мне известно, правительство Турции планирует свои шаги очень конструктивно. Однако, конечно, они должны получить адекватный ответ. Что, в первую очередь, должна сделать Армения? Отказаться от территориальных претензий к Турции, заново переписать свою конституцию. Им необходимо принять новую конституцию. Они планируют это, однако для политической повестки дня правительства. Правительство хочет укрепить свои политические позиции. Однако считаю, что могу дать им хороший совет. Пусть исключат из своей конституции территориальные претензии к Турции. Я не знаю, в конституции какой страны есть территориальные претензии к другой стране. Считаю, что это редкий случай, и каждый должен понять, что на протяжении истории было много войн, и их фальшивая история, связанная с геноцидом, не имеет никакой связи с реальностью. Это была война, сложилась такая ситуация, что люди сражались друг с другом, страны воевали друг с другом, однако затем наступило примирение. Кстати, в тот период Армения имела трудности не только с Османской империей, но и с другими соседями. Почему они избрали для своих несправедливых нападок только Турцию? Правительство Турции неоднократно открыто предлагало создать совместные группы историков для беспристрастного, объективного рассмотрения данных вопросов. Но они отказались. Почему? Потому что нуждаются в этой фальшивой истории для получения политических дивидендов. Они использовали эту фальшивую историю для того, чтобы получить защиту, определенную помощь от некоторых стран. Таким образом, это – моя позиция. Что еще могу добавить. Конечно, я не могу говорить от имени Турции, однако то, что могу сказать, не является секретом. Как вам известно, сегодня мы обсуждаем открытие коммуникаций, в частности, Зангезурского коридора. И Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия. Несмотря на то, что Турция не принимает участия в трехсторонней рабочей группе на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России, она информируется нами в связи с обсуждениями, и если Армения хочет положить конец трудностям, связанным с коммуникациями, получить те или иные возможности, чтобы стать транзитной страной, то обеспечить их этим может только Турция. Насколько мне известно, правительство Турции готово. Таким образом, мяч на стороне Армении», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az