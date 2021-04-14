Прогнозировать, какими будут взаимосвязи азербайджанцев и армян в будущем, сложно. Считаю, что это в значительной степени будет зависеть от воли и политической мудрости политиков. Потому что считаю, что для налаживания мостов есть необходимость в том, чтобы мы были более активными здесь и в Иреване.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в выступлении на состоявшейся вчера в Университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«Мы не знаем их намерений. Они никогда подробно не говорили об этом. Я неоднократно публично заявлял, что мы считаем страницу конфликта закрытой. Мы даже можем говорить о возможном мирном соглашении с Арменией, и я неоднократно говорил об этом. Вот наши планы. Однако мы не получали таких посылов от Армении. Премьер-министр Армении молчит, министр иностранных дел Армении очень агрессивен. Сегодня Армения не в том состоянии, чтобы позволить себе быть агрессивной по отношению к Азербайджану. Они должны помнить о том, что произошло во время войны. В настоящее время армянская оппозиция фактически находится в истерике, и азербайджанофобия, туркофобия превратилась в их основной, — это всегда было очень важным, — но сегодня, как мне кажется, единственный фактор. Я уверен, что они будут строить свои избирательные кампании на чувствах азербайджанофобии, туркофобии, реваншизма. Поэтому мы не можем строить это взаимодействие в одностороннем порядке. Наша позиция ясна. Мы готовы к этому. Это будет нелегко. Бывшие беженцы, вернувшись в Агдам и на другие территории, увидят, что сотворили армяне с их землей, могилами близких, религиозными памятниками. Что они будут чувствовать? Я не могу прогнозировать. Те же чувства я испытывал, приближаясь во время войны к линии соприкосновения, видя Агдам лишь в бинокль и побывав на всех оккупированных территориях. Да, я — президент и должен вести себя в соответствии со своими обязанностями. Однако все мы люди, у нас есть чувства. Мы можем скрывать, контролировать их, но порой это бывает очень сложно. Поэтому я не могу прогнозировать, напротив, могу прогнозировать чувства бывших азербайджанских беженцев. Однако как президент, человек, смотрящий в будущее, мы сделаем все возможное для налаживания этих связей, если Армения подаст нам положительные знаки. Все, что мы сделали в одностороннем порядке, — я уже отметил это, — являются отчетливым показателем этого. Поверьте, что мы могли бы не позволить всего этого, и никто не мог бы нас заставить. Мы сделали это сознательно», — подчеркнул глава государства.

Minval.az