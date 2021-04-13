Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщает об обнаружении крупной партии героина весом 213 кг в грузовике с картошкой из Ирана, отмечает пресс-служба Госкомтаможни (ГТК) страны.

«При осмотре кинологами грузового автомобиля, перевозившего картофель из Ирана в Украину, была обнаружена партия героина весом в 213,241 кг светло-коричневого цвета со специфическим запахом», — отмечает ГТК.

ГТК отмечает, что героин был обнаружен в мешках и расфасованный в овальные упаковки, похожие на картофель.

По выявленному факту ведется расследование.



Minval.az