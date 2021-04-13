Тысячи человек заблокировали основные дороги и железнодорожные пути в Пакистане, а также и начали столкновения с полицией на улицах из-за карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ. Об этом сообщает Reuters.
Тысячи человек заблокировали основные дороги и железнодорожные пути в Пакистане, а также и начали столкновения с полицией на улицах из-за карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ. Об этом сообщает Reuters.
Дата: 2021/04/13 17:18
Раздел: Новость
Просмотров:
59
Россия будет и впредь »защищать русскоязычное население» в Украине, несмотря на заявление США о том, что Москва
Азербайджан согласился на сопредседательство Франции в Минской группе ОБСЕ, чтобы она сохраняла нейтралитет.
На реках, находящихся на территории Карабаха, планируется установить 13 современных автоматических гидрологических станций.
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинацию прошли 100 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
Венедиктов подчеркнул, что власти России тоже виноваты в конфликте в Донбассе
Политолог Эдгар Элбакян рассказал в своем «Фейсбуке», как ВС Азербайджана сломали хребет армянской армии в ходе Второй
Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового
Турция провела успешные испытания гибридного двигателя ракеты, предназначенной для выполнения миссии на Луну.
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен возвращается в столицу Бельгии менее чем через месяц после своего первого визита,