Фонд YAŞAT продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили в Фонде, были профинансированы расходы, связанные с рождением дочери шехида Субхана Мамедли – Субханы в Баку и сына шехида Амина Рустамова – Шохрата в Гяндже.

Каждой из матерей было выплачено пособие в размере 1 000 манатов. Кроме того, на имя детей в банке будут открыты депозитные счета на 5 000 манатов, на которые регулярно будут начисляться проценты. Ребенок сможет снять сумму со своего счета по достижении 16-летнего возраста.

По договору, заключенному между банком и матерью ребенка шехида, в некоторых случаях она может обналичить эти средства раньше положенного срока. Также можно конвертировать эти деньги в любую валюту.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с отчетностью фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Minval.az