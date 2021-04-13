В Азербайджане выявлено еще 2457 случаев заражения COVID-19, 34 человека скончались, 2002 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 289 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 253 762 человека вылечились, 3 978 скончались, число активных больных – 31 861.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 14 254 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 040 386 тестов.

Minval.az