«Сегодня у нас была отличная конференция. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был очень открыт в своем выступлении, искренне и честно отвечал на многие вопросы. Таким образом международные эксперты сформировали лучшее мнение о том, что Азербайджан провел войну с минимальными потерями. Как сказал Ильхам Алиев, с позиции Азербайджана карабахский конфликт завершился и урегулирован. Об этом говорится в заявлении, принятом 9 ноября 2020 года.

Об этом сказал бывший сопредседатель МГ ОБСЕ, международный эксперт Метью Брайза, передает АПА.

По его мнению, это похоже на путь урегулирования, основанный на «Мадридских принципах» в рамках Минской группы на протяжении многих лет:

«Эти принципы были приняты в 2009 году армянской и азербайджанской сторонами. Такой результат справедливый, потому что имеется согласие обеих стран. В вопросе о статусе Нагорного Карабаха не осталось шансов, так как Армения проиграла войну».

По словам бывшего сопредседателя, президент Ильхам Алиев сказал, что страница конфликта в истории Азербайджана уже закрыта: «Он подчеркнул, что очень хочет двигаться вперед в будущее, навсегда оставить войны и конфликты позади.

Однако Армения не готова смириться с окончанием конфликта. Это потребует времени, им нужно восстановиться от психологической травмы, но Азербайджан уже идет вперед, восстанавливая свои территории».

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