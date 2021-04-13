«Я благодарен Пакистану. Я благодарен народу Пакистана за его постоянную поддержку во время войны. Пакистан с первого до последнего дня противостояния открыто поддерживал Азербайджан»

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на проходившей в Университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

Президент отметил, что Пакистан — одна из немногих стран, которая не устанавливает дипломатические отношения с Арменией из-за ее агрессии и захватнической политики. Это истинный знак нашего братства.

«Как вы, наверное, знаете, во время войны во многих местах наших городов были вывешены флаги Турции и Пакистана. Это исходило из глубин людских сердец», — цитирует главу государства АзерТадж.

Minval.az