Азербайджанская Шуша и турецкий Кайсери станут городами-побратимами, сообщает сайт муниципалитета Кайсери.

«В ходе состоявшегося в понедельник апрельского заседания Ассамблеи столичного муниципалитета Кайсери под председательством заместителя мэра Мехмета Саврука единогласно было принято предложение об установлении побратимских отношений между городами Шуша в Азербайджане и столичным муниципалитетом Кайсери», — говорится в информации.

По данным ведомства, такое решение принято в целях развития сотрудничества в культурной, социальной, экономической и коммерческой областях между двумя городами.

Президент Алиев 8 ноября 2020 года заявил об освобождении города Шуша в Нагорном Карабахе от армянской оккупации. Шуша находилась под армянской оккупацией с 8 мая 1992 года.

Кайсери – турецкий город в центральной Анатолии, пользующийся большой популярностью у туристов благодаря возможности покататься на лыжах с вершины Эрджиес и посетить Каппадокию.

Minval.az