Вопрос о том, использовали ли Вооруженные силы Армении российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» во время второй карабахской войны, оставался открытым в течение нескольких месяцев после окончания конфликта. Высказывались различные мнения, однако никаких точных сведений по этому поводу не было.

Заявление государственного агентства по разминированию Азербайджана с предоставлением фактических доказательств — обломков ракет с маркировкой — с одной стороны, сняло вопросы по поводу факта использования этих ракет, однако с другой, стало поводом для появления новых и более сложных. Об этом пишет российское издание „Росбалт“.

«Искандеры» использовались!

Все началось с бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В середине февраля он в интервью местному телеканалу задался вопросом: почему российские «Искандеры», стоящие на вооружении армянской армии, задействовали только в последние дни войны и лишь в Шуше. «Зачем мы покупали эти ракеты? Чтобы не использовать в нужный момент? Могу предположить, что боялись ответного удара. „Искандеры“ — наши, и мы единственные, кому союзник дал такое оружие», — возмущался Саргсян.

Действующий премьер Армении Никола Пашинян за ответом в карман не полез и просто переложил ответственность на предшественника: «Он (Саргсян — „Росбалт“) знает ответы на многие свои вопросы. Может, он и ответит, почему стреляные „Искандеры“ не взорвались вовремя или взорвались лишь на 10%».

Экс-глава генштаба Армении Мовсес Акопян подтвердил заявление Пашиняна о том, что «Искадеры» использовались, но проблем с их подрывом, по его мнению, не было. «У нас не было проблем с „Искандером“. Мне непонятны заявления этого человека (Пашиняна — „Росбалт“)», — сказал Акопян. Экс-глава генштаба добавил, что мощность заряда может рассчитать только противник. «Я знаю, что по противнику стреляли», — уточнил Акопян.

Более подробно, ссылаясь на конфиденциальный разговор с начальником генерального штаба ВС Армении в период войны Оником Гаспаряном, рассказал про использование «Искандеров» рассказал известный российский медиа-менеджер Арам Габрелянов. По его словам, якобы Гаспарян предлагал ударить этими ракетами по азербайджанскому нефтепроводу и скоплению живой силы противника, но Пашинян отказался, опасаясь негативной реакции международного сообщества. При этом, если верить Габрелянову, Россия дала молчаливое согласие на использование этих ракет. «Русские дали понять, что, мол, ваше дело и ваша война. За три дня до падения Шуши я запросил у Пашиняна разрешения нанести удар двумя Искандерами по огромному скоплению живой силы противника прямо у подножья Шуши. Пашинян категорически запретил, сказав, что мировая общественность нас проклянет, если мы единовременно убьем несколько тысяч солдат врага. Единственный раз мне разрешили применить „Искандер“, уже по городу Шуши. Я его применил», — процитировал Габрелянов тогдашнего начальника армянского генштаба.

После нашумевшего интервью Пашиняна Минобороны России опровергло информацию об использовании ОТРК «Искандер» во время войны. «По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным, в том числе, системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — отмечалось на брифинге ведомства.

Однако факты, предоставленные азербайджанской стороной, показывают как минимум неполный характер информации Минобороны России и фактически подтверждают первичную версию Пашиняна — ракета (или несколько) была использована, но взрыв оказался не столь эффективным.

Кому это было нужно?

В любом вопросе всегда нужно искать выгодополучателей. Использование армянской стороной «Искандеров» (сборки «Э» или «М» — в данном контексте не имеет значения) ударило по азербайджано-российским отношениям.

Как полагают ряд экспертов, хотя ракеты взорвались, по Пашиняну, на 10%, это на все 100% негативно отразилось на восприятии позиционирующей себя по итогам конфликта в Карабахе в качестве единственного миротворца России — как в Армении, так и в Азербайджане. Как отмечают некоторые специалисты, изначально эксклюзивное влияние России и лично ее президента были не по нраву другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ — США и Франции. При этом ракеты были использованы в последние дни войны, когда лидеры государств работали над соглашением об окончании конфликта. Не секрет, что западные партнеры были в курсе процессов за закрытыми дверями, и требовалось «обнулить» возможности посредничества РФ и ввод российских миротворцев в зону конфликта, утверждают эти специалисты.

По их мнению, эффект неразорвавшихся ракет ОТРК наблюдается сегодня — сам факт использования «Искандера» вбивает клин в азербайджано-российские отношения, а отсутствие ответа Минобороны РФ на факты, предлагаемые к рассмотрению Баку, только повышает напряженность. По сути дела, «Искандеры» в определенной степени выполняют свою миссию, но уже в поствоенное время.

Как отмечают эти эксперты, все 44 дня войны Армения всячески пыталась завлечь Россию в конфликт и сделать ее стороной противостояния. Армянская сторона заявляла, что Азербайджан использует турецкие F-16, но доказательств предоставлено не было; обстрелы азербайджанских городов были произведены с территории Армении в надежде, что Баку ответит ударами по Армении, чего Азербайджан не сделал; была попытка провокации на границе, и в результате неисполнения приказа премьера Армении в дни войны был уволен командующий пограничными войсками СНБ Армении Вагинак Саркисян.

По мнению экспертов, понимая масштаб катастрофы от поражения в войне, премьер-министр Армении и его «соросовская группа» пошли на повышение ставок. Целью использования ОТРК «Искандер», как они полагают, было создание условий для полноценного подключения Турции к войне и накаления обстановки в Закавказье. В итоге только Запад мог стать основным арбитром в процессе урегулирования уже большой войны в регионе.

Эксперты отмечают, что и после войны армянская власть не отказалась от услуг «соросовской группы», лишь рокировав для видимости ее наиболее одиозных представителей. Так, бывший министр образования Араик Арутюнян был назначен главным советником, бывший министр здравоохранения стал руководителем аппарата премьер-министра, бывший глава СНБ — заместителем Следственной службы, а глава правления местного представительства Фонда Сороса Давид Хачатурян — членом Конституционного суда.

Что делать?

Извечный вопрос в данном контексте стоит, прежде всего, перед Россией, полагают эксперты. По их мнению, Ереван, выпустив информационного джинна и фактически подставив российских военных, теперь изображает потерю памяти. Баку, понимая, что с обжегшимся на этой теме Пашиняном говорить не о чем, направляет свои запросы Москве. Официальная Москва же выбрала тактику молчания. Как представляется экспертам, — бесперспективную.

Как полагают политологи, послевоенный Азербайджан — не та страна, с которой на тему оружия (которого в принципе в регионе не должно было быть) можно играть в молчанку. Во-первых, потому что это страна, на территории которой находится российская миротворческая миссия. Во-вторых, в Кремле не могут не понимать, что, не добившись ответа от Москвы, Азербайджан может привлечь международных экспертов к расследованию по «Искандеру». Баку не упустит возможности в очередной раз подчеркнуть, мягко говоря, безответственное поведение Еревана, использовавшего ракету — потенциальный носитель ядерного оружия, да еще, возможно, приобретенный контрабандным путем, допускают эксперты. А в каком направлении международное расследование, касающееся применения российского оружия, может развернуться, известно из примеров конфликтов на Украине и в Сирии.

Именно поэтому, говорят эксперты, объективное и формально заявленное расследование использования союзником российского «Искандера» нужно, в первую очередь, самой России. Его результаты, даже конфиденциально переданные Баку, с одной стороны, нивелируют возможность интернационализации вопроса, а с другой, удовлетворят претензии Азербайджана. В то же время в случае подтверждения версии о западном следе в использовании ОТРК «Искандер» как провокации против российской роли на исходе войны можно будет поставить перед непредсказуемым премьером Армении жесткое требование очистить в преддверии внеочередных парламентских выборов свое окружение от опасных представителей «соросовской группы», утверждают политологи.

Minval.az