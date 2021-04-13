Граждане Азербайджана без визы могут посещать 68 стран, отмечается в Индексе паспортов, составленном компанией Henley & Partners.

«Азербайджан поднялся в рейтинге на одну позицию и занимает 74-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 68 стран мира. В период с января по март 2021 года Азербайджан заключил безвизовое соглашение с Гамбией», — говорится в обновленном Индексе паспортов на второй квартал 2021 года.

Японский паспорт по-прежнему занимает первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

«Несмотря на то, что после вспышки COVID-19 в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. Во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции — с 90-го места с возможностью путешествовать по сорока странам мира до 68-го места и доступом к 77 странам мира. Еще одна страна, показавшая самые впечатляющие результаты с 2011 года – ОАЭ – переместились с 65-го на 15-е место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы», — подчеркивается в индексе.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений, представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Minval.az