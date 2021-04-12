Nar, предлагающий качественные услуги отвечая на растущие требования абонентов, продолжает обновлять свои центры продаж и услуг. Для обеспечения безупречного обслуживания, мобильный оператор предоставил в пользование абонентов 22 центра услуг Nar в совершенно новой концепции, включающие в себя центры находящиеся вблизи Площади Фонтанов, станций метро «Академия наук», «Сахиль», «Ахмедлы», а также центры в Ленкоране, Шеки и Губе.

Устанавливая цифровые панели в своих центрах, Nar преподносит посетителям информацию и услуги в современной форме. В магазинах предлагаются различные услуги, в том числе продажа номеров и операции с ними. Кроме того, в обновленных магазинах Nar, продаются мобильные телефоны, устройства и различные аксессуары за наличные и в кредит.

По словам Гуннара Панке, генерального директора Azerfon, в рамках стратегии клиентоориентированности, Nar стремится модернизировать все центры продаж и услуг в Баку и регионах: «Мы завершили один из важнейших этапов проекта по обновлению наших розничных каналов продаж , и представили в пользование клиентов 22 центра обслуживания Nar в столице и регионах, в совершенно новой концепции. В наших обновленных магазинах, продажи и услуги представлены в едином пространстве. Сближаясь с нашими клиентами, мы упрощаем доступ к информации и услугам. Обновленные магазины служат для дальнейшего укрепления клиентоориентированного подхода бренда Nar и повышения качества обслуживания клиентов в магазине».

Ознакомиться с подробной информацией об адресах ближайших к вам центров продаж и услуг можно на сайте nar.az/map.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Minval.az