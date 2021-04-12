Отношения Украины и Турции начали укрепляться еще со времен Петра Порошенко. Однако новую страницу в укреплении этих отношений открыл действующий президент Украины Владимир Зеленский и довел их до стратегического партнерства, а также вывел и закрепил отношения в военно-технической кооперации.

Турция – член НАТО и на сегодняшний день является самой близкой к Украине страной, которая может оказать ей поддержку в случае возобновления войны в Донбассе. Но решится ли Анкара помочь Киеву или нет – вопрос открытый, так как на сегодня отношения между Западом и Турцией находятся не на самом высоком уровне, в то время как отношения Брюсселя с Москвой можно считать удовлетворительными.

Об итогах визита Зеленского в Турцию, о чем главам стран удалось договориться, поддержит ли Анкара Киев в случае возобновления войны с Россией – рассказал в интервью Minval.az директор Института мировой политики (Украина), доцент Национального технического университета Украины Евген Магда.

– Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию с официальным визитом. Как вы оцениваете данный визит?

– Турция на протяжении последних лет является одним из ключевых партнеров Украины. Вовсе не удивительно, что в условиях повышенной активности российских войск на границах Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару. Кстати, визиту предшествовал телефонный разговор Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным, в котором российский президент уже традиционно обвинил Украину в нарушении Минских договоренностей. Это называется перекладывать с больной головы на здоровую.

Украина и Турция подтвердили в ходе переговоров статус стратегических партнеров, подписали рамочное соглашение о строительстве за средства Турции 500 квартир для крымских татар. Военно-техническое сотрудничество наших стран успешно развивается. Показательно, что 10 апреля стоящий на вооружении украинской армии беспилотник Bayraktar TB2 впервые осуществил полет в зону конфликта на Донбассе. Безусловно, не нарушая договоренностей о прекращении огня.

– Можно ли ожидать, что Турция в открытую поддержит Украину в случае войны?

– Прошу наших читателей не забывать, что война России против Украины идет с 2014 года, уже восьмой год. Украина противостоит России преимущественно собственными силами и сумела не допустить распада государства, хотя мы понесли тяжелые потери. Мы не рассчитываем на поддержку других, даже дружественных стран в военной сфере, понимая, что с ядерным государством ссориться захотят не все. Украине важна поддержка и Турции, и Азербайджана в дипломатической сфере, в том, чтобы информация об агрессивных намерениях России не тонула в информационном потоке.

– Ряд аналитиков отмечают, что между Киевом и Анкарой ожидается подписание военно-политического союза. Насколько такой сценарий возможен?

– Подобные военно-политические союзы сегодня не в моде. К тому же, Турция – член НАТО, и вряд ли сможет в одиночку заключать подобные альянсы. Сотрудничество между нашими странами носит тесный характер, существует формат «квадриги» (договоренность о создании нового формата консультаций по вопросам политики и безопасности «Квадрига» (2+2) с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции была достигнута по результатам рабочего визита президента

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