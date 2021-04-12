Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку стал пятым аэропортом в мире, получившим наивысший 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.

Рейтинг Skytrax COVID-19 — это единственная в мире оценка и сертификация мер по охране здоровья и безопасности в аэропортах во время пандемии коронавируса, основанная на профессиональном и научном исследовании.

Аудит COVID-19 был проведен в марте 2021 года с целью оценки более 175 протоколов безопасности, введенных Международным аэропортом Гейдар Алиев в период пандемии COVID-19 для повышения безопасности пассажиров и персонала. Аудит включает оценку выполнения аэропортом мер по охране здоровья, гигиены и безопасности в соответствии с рекомендациями Совета ИКАО, Агентства по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), а также Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Наивысшим приоритетом для нас всегда остаётся безопасность и здоровье пассажиров. Благодаря своевременным мерам, предпринятым в том числе в Международном аэропорту Гейдар Алиев, мы смогли создать соответствующую инфраструктуру и в кратчайшие сроки восстановить работу аэровокзального комплекса. Я благодарю компанию Skytrax за проведенный аудит и высокую оценку проделанной нами работы», — отметил президент AZAL Джахангир Аскеров.

Данный аудит оценивает объекты и услуги аэропорта на предмет эффективного и правильного соблюдения процедур для предотвращения распространения COVID-19. Сюда относятся чистота терминала, использование средств индивидуальной защиты персоналом, соответствующие знаки, маркеры на полу и скамьях в здание аэровокзала, соблюдение чистоты и гигиены на продуктах питания и напитках, а также контроль за социальным дистанцированием и использованием масок.

«Наивысший рейтинг безопасности COVID-19, подтвержденный Международным аэропортом Гейдар Алиев, дает пассажирам гарантию безопасного путешествия, что необходимо для восстановления доверия к авиаперелетам. Благодаря всем усовершенствованиям, проделанным в аэропорту, он обеспечивают самые высокие стандарты гигиены и безопасности. Международный аэропорт Гейдар Алиев предоставляет очень хорошо сбалансированный портфель практик безопасности для снижения рисков, связанных с распространением COVID-19. Мы поздравляем их с достижением таких высоких стандартов», — подчеркнул Эдвард Плейстед, исполнительный директор Skytrax.

В рамках аудита COVID-19 внимательно изучается соблюдение правил использования масок и контроль за соблюдением социальной дистанции среди сотрудников и пассажиров. Аудит соблюдения чистоты и гигиены в аэропорту включает оценку оборудования, численность клинингового персонала, и регулярность дезинфекций, эффективность которой измеряется посредством АТФ-тестирования.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев соблюдаются строгие процедуры по соблюдению чистоты и гигиены в соответствии с международными стандартами. Аэропорт оснащен всеми необходимыми указателями, которые контролируют соблюдение социальной дистанции в два метра.

Minval.az