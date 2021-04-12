В Масаллы и Джалилабаде задержаны больные коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, житель Масаллы И.Гусейнли, вопреки предписанному лечению в домашних условиях, покинул место жительства и разгуливал в общественных местах. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, нарушитель задержан на территории городского парка.

Тем временем в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции

задержан и препровожден домой коронавирусный больной А.Томаров. По факту проводится расследование.

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