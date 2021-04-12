В Масаллы и Джалилабаде задержаны больные коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, житель Масаллы И.Гусейнли, вопреки предписанному лечению в домашних условиях, покинул место жительства и разгуливал в общественных местах. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, нарушитель задержан на территории городского парка.
Тем временем в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции
задержан и препровожден домой коронавирусный больной А.Томаров. По факту проводится расследование.