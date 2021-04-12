Причиной продолжения войны в Донбассе является желание президента Украины Владимира Зеленского поднять свои рейтинги, который попытается обострить конфликт с сепаратистами «ДНР» и «ЛНР», повторив сценарий войны в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Зеленскому нужна поддержка населения, которое, судя по местным выборам, падает стремительным домкратом, и поэтому военная риторика важна», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что власти Украины хотят повторить военный успех Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Венедиктов подчеркнул, что власти России тоже виноваты в конфликте в Донбассе. Журналист рассказал, что конфликт отчасти произошел из-за отстаивания роли русского языка в мире.

Minval.az