Политолог Эдгар Элбакян рассказал в своем «Фейсбуке», как ВС Азербайджана сломали хребет армянской армии в ходе Второй Карабахской войны.

По его словам, 6 октября в 15:00, когда падение Джебраила было уже очевидным, военно-политическое руководство Армении приняло преступное решение, в результате которого были полностью разбиты их войска.

Элбакян сообщил, что ВС Армении собрали вместе остатки разгромленных военных соединений в Джебраиле, танковые войска из Физули, Ходжалы и остатки танковых войск на Дашкесанском направлении, и начали операцию по захвату высоты Лелетепе.

Операция была осуществлена без необходимой артиллерийской подготовки и разведки, отметил он.

«Фактически позвоночник армии был сломлен вследствие авантюры штурма Лелетепе, решение о котором было принято в этой комнате. Перед контратакой не была проведена должная артиллерийская подготовка, разведка, НИЧЕГО! Всего лишь была самолюбивая цель пожертвовать войском ради «хвастовства», что они возвращают то, что отдали «бывшие». В результате наша бронетехника досталась врагу…», — написал он.

Minval.az