Верховный суд Саудовской Аравии в воскресенье установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового месяца, поэтому священный для мусульман месяц поста Рамадан в странах Персидского залива в понедельник не начнется, говорится в сообщении суда, переданном Саудовским агентством новостей SPA.

«Из-за невозможности заметить появление нового полумесяца суд соберется завтра вечером для принятия решения по поводу начала Рамадана», — говорится в сообщении.

За мнением Саудовской Аравии в этом вопросе следуют многие другие арабские страны, хотя каждая из них полагается на свидетельства собственных астрономов и богословов. Как отмечается в полученном РИА Новости заявлении министерства вакууфов и по исламским делам Катара, «в воскресенье, 29-го числа месяца Шаабана, никто не откликнулся на призыв комитета по наблюдению за появлением в небе нового месяца засвидетельствовать его появление, поэтому работа комитета продолжится в понедельник, и завтра он изложит свое мнение». В понедельник месяц поста также не наступит в Египте, Ираке, Тунисе, Ливане, Кувейте, Йемене, Омане, ОАЭ.

Если зарождение луны в этих странах так и не удастся увидеть в понедельник, Рамадан, скорее всего, во многих арабских странах наступит во вторник после окончания предшествующего ему лунного месяца Шаабана, который состоит из 30 дней, хотя в отдельных странах, в том числе в Саудовской Аравии, сомневаются и по поводу даты начала месяца Шаабана, когда новый месяц не удалось увидеть из-за пыльной погоды, поэтому Рамадан может наступить и в среду.

В этом году в странах Персидского залива, как и в прошлом году, Рамадан пройдет в условиях жестких ограничений на фоне пандемии коронавируса. В Кувейте, Омане ввели комендантский час с вечера до утра следующего дня, в Катаре перед Рамаданом закрылись почти все учреждения, кроме магазинов и аптек, запрещено находиться в парках, на набережных и на пляжах, за исключением одиночных занятий спортом. Верующим придется совершать традиционную в Рамадан молитву «таравих» не в мечетях, а дома. Во всех странах Персидского залива отменены традиционные рамадановские шатры, где принято совершать массовые разговения после дня поста, также запрещено раздавать еду в помещениях и на улицах, как это было принято раньше непосредственно перед началом разговения, запрещено приходить в гости на «ифтар» и «сухур» — приемы пищи после дня поста и перед ним.

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